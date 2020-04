Solidarität zum Anziehen

Rund 150 Stück sind schon über die virtuelle Ladentheke gegangen – Tendenz steigend. „Ob es am Ende 300 oder tausende T-Shirts sind, die wir verkaufen, ist momentan schwer einzuschätzen“, sagt Stefan Haas. Er und seine Partnerin, Renée Löwer, haben vor kurzem ein Projekt gestartet, das kleinen Geschäften und Gastronomiebetrieben in Weinheim durch die Corona-Krise helfen soll. Die Idee: Die Menschen bestellen ein T-Shirt und können online angeben, welchem Betrieb der Gewinn gespendet wird. Dabei können sich die Käufer auch entscheiden, ob sie nur den Mindestpreis zahlen oder noch etwas drauflegen wollen. Wer sich nicht festlegen kann oder möchte, der kann seine Spende den auf der Website gelisteten Unternehmen zukommen lassen. Am Ende wird dann geteilt.

Die Idee für diese solidarische Aktion kommt ursprünglich aus Köln, nach Weinheim getragen hat sie Renées älterer Bruder Hendrik. „Ein Herz für Händler“ haben es die Initiatoren dort getauft: „Seine Bekannten haben dieses Projekt gestartet, natürlich alles viel größer, aber es ist auch sehr gut angenommen worden“, berichtet die 23-jährige Weinheimerin. Zweifel daran, ob so etwas auch im Kleinen funktionieren kann, habe sie nicht gehabt.

Versteckte Wahrzeichen

Als Erstes musste ein ansprechendes Design her, das nicht nur eine klare Botschaft vermittelt, sondern auch hübsch anzusehen ist. Das Handwerk dazu beherrscht das junge Paar: Beide haben eine Ausbildung zum Grafikgestalter absolviert, entwerfen neben dem Studium Websites oder fotografieren Hochzeiten. Mit dem entstandenen Logo soll das Wir-Gefühl gestärkt, und eine klare Verbindung zu Weinheim geschaffen werden. Wer genau hinschaut, erkennt die Wahrzeichen der Zweiburgenstadt: Etwas versteckt sind zum Beispiel der Hexenturm oder der Blaue Hut, auch das Werner-Heisenberg-Gymnasium fällt auf. Und über allem stehen natürlich die zwei markantesten Bauwerke, Windeck und Wachenburg. „Wir wollten eigentlich noch die für die Altstadt charakteristischen Fachwerkhäuser reinbringen, die hätte man aber dann nicht mehr erkannt“, ergänzt Renée. Mit etwas Abstand wird dann die herzförmige Anordnung der Elemente unverkennbar. Als das Design feststand, wollten die beiden wissen, wie ihre Kreation bei den Menschen ankommt. Dazu haben sie das fertige Logo virtuell auf ein T-Shirt montiert. Denn was nützt ein Kleidungsstück, das möglichst viele Menschen erreichen soll, aber nicht gerne getragen wird? Erste Rückmeldungen holten sich Renée und Stefan bei ihren Freunden ein und verschickten Bilder der Shirts über das Smartphone. „Als wir gemerkt haben, dass die Idee gut ankommt, haben wir die Aktion auf unserer Website eingebaut“, sagt Renée. Parallel machten sie sich daran, einen geeigneten Hersteller für die Shirts zu finden. Bedruckt werden die T-Shirts regional bei einer Firma aus Wald-Michelbach. „Auch hier war uns wichtig, ein kleines Unternehmen zu unterstützen und nicht die großen Internetfirmen“, erklärt Stefan. Die Rohlinge, so heißen die unbedruckten Kleidungsstücke, haben sie eigenhändig ausgesucht. Die Qualität sollte hochwertig sein, all zu teuer im Einkauf durften die Shirts aber nicht werden. Denn am Ende soll möglichst viel bei den bedrohten Einzelhändlern und Gastronomen hängen bleiben.

Persönliche Auslieferung

Ausgeliefert wird dann schwungweise und vor allem persönlich. Wer weiter weg wohnt, bekommt sein T-Shirt mit der Post zugesendet. Die erste Fuhre wird am kommenden Dienstag erwartet. Bis dahin freuen sich die beiden Initiatoren über weitere Unterstützer: „Wir sind über jeden Besteller dankbar und hoffen, mit der Aktion einen Anreiz geben zu können, tatsächlich etwas zu spenden“, sagt Stefan.

Info: Die Shirts gibt es unter www.hochgefuehle.com

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020