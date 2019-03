Solidaritäts-Essen für ein Waisenhaus

Das Ökumenische Solidaritätsessen in Oberflockenbach findet am 24. März ab 12 Uhr im Karl-Urban-Haus statt. Mit dem Erlös wird wieder das „Ijamido Children House“, ein Waisenhaus in Ota bei Lagos in Nigeria, unterstützt.

Aktuell leben im Heim 127 Kinder und das Personal. Einige davon sind mit der Schule fertig und haben Arbeit gefunden. Der Erlös des Solidaritätsessens wird nicht für ein spezielles Projekt verwendet werden, sondern für das tägliche Leben der Kinder im Heim gebraucht: Nahrung, Kleidung, medizinische Versorgung, Bettwäsche, Ausbildung.

Ein wichtiger Punkt ist das Schulgeld. Es geht einfach darum, den Alltag zu bewältigen. Nach dem Mittagessen wird der Evangelische Kirchenchor Oberflockenbach singen, danach gibt es Informationen aus erster Hand über die aktuelle Lage in Nigeria und im unterstützten Waisenhaus. Irmgard Williams, die langjährige Förderin des Heims, hat ihr Kommen zugesagt. Kaffee und Kuchen werden gereicht werden, und der Eine-Welt-Laden Leutershausen wird seine Produkte anbieten. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019