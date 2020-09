Sommercard verlängert

Schladming.Die steirische Urlaubsregion Schladming-Dachstein ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommersaison sehr zufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ferien in der Natur und in den Bergen stehen vor allem bei Gästen aus Österreich und Deutschland hoch im Kurs. Aufgrund der erstmaligen Herbstferien an Österreichs Schulen im Oktober verlängert die Tourismusregion ihre beliebte „Schladming-Dachstein Sommercard“.

Viele der Bonusleistungen sowie der kostenlose Zutritt zu Urlaubsattraktionen, darunter die Nutzung der Dachstein Gletscher Gondel, der Planai-Seilbahn, den Hallenbädern und der Kinderprogramme, können bis zum 1. November in Anspruch genommen werden. Davon profitieren natürlich auch die deutschen Urlauber.

Lockdown kompensieren

„Mit der Verlängerung der zahlreichen Leistungen haben wir dieses Jahr ein neues, vielfältiges Herbstangebot geschaffen, besonders attraktiv um in den Herbstferien dem grauen Alltag zu entfliehen“, erklärt Mathias Schattleitner, Tourismuschef in Schladming-Dachstein. „Außerdem möchten wir unseren Betrieben die Möglichkeit geben, die Zeit des Lockdown im Frühjahr wieder etwas aufzuholen. Die aktuell gute Buchungslage zeigt, dass unser Tourismusangebot in dieser besonderen Zeit bei den Gästen sehr beliebt ist. Deshalb glauben wir auch an ein entsprechendes Potenzial für die Herbstferien.“ Die Destinationskarte ist in vielen Partnerbetrieben der Region erhältlich. zg

