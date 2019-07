Sommerfest beim Tennisclub 02

Der Tennisclub Weinheim 1902 feiert am Sonntag, 28. Juli, sein diesjähriges Sommerfest direkt im Anschluss an die davor stattfindende Bundesliga-Begegnung gegen das Team Hämmerling TuS Sennelager. Der Beginn ist frühestens ab 16 Uhr, je nach Ende der Begegnung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei werden die diesjährigen Meister geehrt, sowie die Gewinner im LK-Race des letzten Jahres. Wer will bringt einfach seine Tennisschläger mit, im Anschluss an das Bundesligaspiel stehen die Plätze wieder zur freien Verfügung. Dabei gibt es auch die Möglichkeit die anwesenden Vorstände direkt anzusprechen um sowohl persönliche Fragen, als auch Vorschläge und Kritikpunkte jeglicher Art zu diskutieren. Auch Interessenten, die sich schon immer mal überlegt haben ob Tennis nichts für sie wäre und/oder wie man egal, welchen Alters am einfachsten einsteigt, können sich gerne informieren, heißt es weiter. Die Tennis-Partien beginnen übrigens um 11 Uhr.

Sommerfest des TC 02 am Sonntag, 28. Juli, frühestens ab 16 Uhr nach dem Ende der Tennispartien. Die Tennisanlage ist in der Breslauer Straße 44.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019