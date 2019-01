Sondersitzung der Blüten

Die traditionelle Sondersitzung der Karnevalsgesellschaft „Weinheimer Blüten“ für die Freunde der Arbeiterwohlfahrt aus Weinheim und den umliegenden Ortschaften findet am Sonntag, 17. Februar, statt. Unter dem Motto „Lachen ist die beste Medizin“ werden Prinzessin Saskia II., der närrische Elferrat, originelle Büttenredner und das Blütenballett einige frohe Stunden in der Fastnachtszeit bereiten. Veranstaltungsbeginn ist um 15.11 Uhr in der Weinheimer Stadthalle. Saaleinlass ist ab 14.01 Uhr.

Karten für diese Veranstaltung sind bei den Bezirkspflegern und bei Daniela Preßler unter Telefon 06201/1 39 28 zu erhalten. wn

