Sondervorstellung mit Doku über Mannheimer Jugendzentrum JUZ

Mannheim.Für die Premiere von Tobias Frindts Dokumentarfilm „Freie Räume – Eine Geschichte der Jugendzentrumsbewegung“ gab es im Mannheimer Cinema Quadrat nach Angaben des kommunalen Kinos eine derart große Nachfrage, dass noch eine weitere Sondervorstellung auf den Spielplan gesetzt wurde: am Sonntag, 26. Mai, 16.30 Uhr. Die Resonanz ist wenig verwunderlich, zeichnet der 36-jährige Kommunikationsdesigner nicht nur allgemein die Entstehung vieler weitgehend autonomer Zentren in der Bundesrepublik um 1970 nach, sondern konzentriert sich stark auf das Mannheimer Jugendzentrum Friedrich Dürr. Das kennen viele heute nur noch in der Kurzform JUZ und aus der Neckarstadt. Dass es 1973 im Gewerkschaftshaus O4,8, heute ein Engelhorn-Standort, das ein Jahr zuvor unter massiven Protesten geschlossene Domizil in der Breiten Straße, beerbt hat – wer weiß das noch? Frindts Film ist aber nicht nur lokalhistorisch verdienstvoll und rückt spannende Protagonisten der Szene wie Liedermacher Bernd „Schlauch“ Köhler (Bild) in den Fokus. Der als Konzertveranstalter des JUZ hautnah am Thema agierende Frindt beleuchtet auch die allgemeine Bedeutung der Jugendzentren bis heute. Reservierungen unter Telefon 0621/ 2 12 42 oder per Mail an fsj@cinema-quadrat.de. jpk

Donnerstag, 23.05.2019