Spannende Symbiose von Kunst und Wirtschaft

Unter dem Motto „Wirtschaft meets Kultur“ erlebten die Teilnehmer der FN-Sommertour die zwei Seiten der Unternehmensgruppe Würth.

Künzelsau. Den Namen Würth verbindet man mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Nicht nur Handwerker und Industrie kennen den Weltkonzern für Befestigungs- und Montagetechnik als verlässlichen Lieferanten von Werkzeug und Arbeitsmaterial. Sportler werden durch Sponsoring unterstützt, der soziale Einsatz gilt Menschen mit Handicap. Und Kunstliebhaber schätzen das Engagement für die Moderne. „Wirtschaft und Kultur“ gehört für den früheren Firmenchef und leidenschaftlichen Sammler Reinhold Würth also zusammen. Die Teilnehmer der FN-Sommertour konnten genau diese Mischung erleben: Sie hatten die Chance, hinter die Kulissen des Logistikzentrums im Gaisbach zu blicken und anschließend die Kunsthalle in Schwäbisch Hall auf sich wirken zu lassen. Begleitet wurde die Gruppe von FN-Marketingleiter Michael Wünsch und Marktmanagerin Lorena Klingert.

Die Zahlen der Hohenloher Unternehmensgruppe sind beeindruckend: Fast 78 000 Mitarbeiter sorgen für einen Jahresumsatz von 13,6 Milliarden Euro weltweit. In 80 Ländern der Erde ist das Unternehmen mit rund 400 Niederlassungen und Gesellschaften tätig. Spannend war für die Teilnehmer der Rundgang durch die Logistikhallen. Nachdem das 1978 errichtete Logistikzentrum zu klein geworden war, folgten 1992 und 2013 weitere. Nach einer sehr informativen Einführung durch Pressesprecherin Sonja Rauh startete der Rundgang der „Gelbwesten in einem besonderen Bereich – dem Areal für Gefahrgut. Das ist der Arbeitsplatz von nur wenigen Mitarbeitern, die ein tadelloses Führungszeugnis nachweisen müssen. Alle Pakete werden hier so versandfertig gemacht, dass sie als Luftfracht ohne lange Formalitäten abgefertigt werden können.

37 000 Pakete täglich

Der Blick ins Hochregallager für kleinere Teile, aber auch für großes Stückgut war für die Teilnehmer sehr interessant, ebenso die Kommissionierung und das Verpacken der Aufträge. Denn rund 37 000 Pakete mit bis zu 20 Kilogramm Gewicht verlassen täglich die drei Vertriebszentren. Dabei werde genau darauf geachtet, dass die Verpackungsgrößen stimmen und nicht zuviel „Gaisbacher Luft“ an den Kunden geschickt wird, wie die beiden Führer erklärten. Ein Computer errechne, welche Kartongrößen gebraucht würden.

Verblüfft waren die Gäste aus dem Taubertal über die Dauer einer Auftragsabwicklung – von einer Stunde bei kleinere Bestellungen bis zu höchstens einem Tag bei großen Aufträgen. Und der Klimaschutz? Man arbeite daran, das Packen zu optimieren und auch den immensen Stromverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, hieß es.

Jürgen und Heidi Krieger aus Külsheim waren beeindruckt. Sie sind wie viele andere Teilnehmer „Wiederholungstäter“ und waren schon im Vorjahr bei einer FN-Tour dabei. Die beiden Ingenieure der Datenverarbeitung freuten sich über den interessanten Blick hinter die Kulissen eines solch großen Logistikzentrums. Anerkennend stellten sie fest, dass trotz aller Digitalisierung noch sehr viele Handgriffe benötigt werden.

Das Thema Kunst war auch im und vor dem Verwaltungsgebäude gegenwärtig. Die freie Zeit bis zur Weiterfahrt nach Schwäbisch Hall nutzten die Teilnehmer, um die aktuelle Ausstellung mit Werken von Siegfried Anzinger im Eingangsbereich zu betrachten oder einen Blick in das angegliederte Museum für Schrauben und Gewinde zu werfen.

In der Kunsthalle Würth durfte man sich dann in den Querschnitt eines ganzen Jahrhunderts vertiefen. 200 Kunstwerke sind im Rahmen der Schau „Von Henri Matisse bis Louise Bourgeois – das Musée d’Art moderne de la Ville de Paris“ von der Seine an den Kocher umgezogen. Bis 15. September ist die Ausstellung kostenlos zu bewundern. Farbe in den Bildern, weg von der realistischen Darstellung: Die Künstler des Paris im frühen 20. Jahrhundert hatten ihre besonderen Formen des Ausdrucks. Sonja Klee, Kunsthistorikerin in der Sammlung Würth, begleitete die Besucher bei diesem aufschlussreichen Gang durch die Moderne, mit Fauvismus, Kubismus und dem neuen Realismus („Nouveau Realisme“). Sie rückte Werke von Henri Matisse und Pablo Picasso, von Raoul Dufy und Fernand Léger, von Suzanne Valadon und Louise Bourgeois ins Blickfeld der Betrachter.

Fasziniert waren die Besucher vor allem von der riesigen Skulptur der „Spinne“ von Louise Bourgeois und von der Kotflügel-Muschel „Die Murex“ von Arman.

Kunst der Moderne

„Ich bin von der Kunstausstellung richtig begeistert“, nahm sich Renate Scheurich viel Zeit für die Bilder – nicht nur in Schwäbisch Hall. Die Würzburgerin kannte die Kunsthalle bereits, hatte schon einige Schauen besucht. „Aber ich bin ein neugieriger Mensch.“ Deshalb sei auch der Einblick ins Logistikzentrum und die Kunst im Verwaltungsgebäude für sie „enorm beeindruckend“ gewesen.

„Das war ein toller und spannender Tag“, fand Ernst Weinig, der in seinem Arbeitsleben häufig mit Würth-Produkten umgeben war. Der Dittigheimer war von den interessanten Führungen absolut begeistert. Das Logistikzentrum habe er sich so nicht vorgestellt. „Die Pakete müssen ja nicht nur raus, sondern die Lagerplätze erst einmal gefüllt werden.“ Die Mischung zwischen Wirtschaft und Kultur fand nicht nur er passend.

Bei freiem Eintritt sind übrigens alle Würth-Museen zu besichtigen. „Kunst und Kultur soll sich jeder leisten können“, ist der Ansporn von Reinhold Würth. Bei der Sommertour „Wirtschaft meets Kultur“ wurde die Bedeutung beider Punkte für die Leser deutlich.

