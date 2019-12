Spannende Tätersuche

Ein altbekanntes Agatha-Christie-Setting: Ein nobles, weitläufiges Anwesen, ein verblichener, steinreicher Hausherr und die mordverdächtigen Mitglieder seiner geldgierigen Sippe, die alle ein handfestes Motiv hatten, ihn aus dem Weg zu räumen.

Dutzendfach wurde diese Grundkonstellation auf der Leinwand bereits variiert und durchdekliniert. Siehe jüngst „Das krumme Haus“, Gilles Paquet-Brenners Adaption des 39. Romans der „Queen of Crime“, oder „Eine Leiche zum Dessert“, die Robert Moore 1976 servierte.

Große Namen

Mal spaßig, mal ernst, ist der Ton, im Ausschlussverfahren wird der Täter ermittelt, (mehr oder weniger) überraschende Volten sind Pflicht. Wichtig ist die Besetzung, möglichst viele große Namen sind Pflicht, engagiert werden aus Kostengründen gerne Stars, die ihre besten Tage lange hinter sich haben. All diese Parameter erfüllt „Knives Out – Mord ist Familiensache“, nach eigenem Drehbuch inszeniert von Rian Johnson, der zuletzt den Blockbuster „Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi“ verantwortet hat.

Von den Weiten des Weltalls geht’s in die verwinkelte Villa von Harlan Thrombey (Christopher Plummer), seines Zeichens renommierter Krimiautor, Millionär und – so in Rückblicken ersichtlich – spitzzüngiger Patriarch. Jetzt ist er für immer verstummt, tot liegt er nach der Feier zu seinem 85. Geburtstag im Bett.

Exzentrische Verwandte

Niemand will jedoch das Verbrechen bemerkt haben, weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft – hier kommen jetzt die Schauspieler Chris Evans, Toni Collette, Michael Shannon sowie, siehe „abgehalftert“, Jamie Lee Curtis („Halloween“) und Don Johnson („Miami Vice“) ins Spiel – noch das treu ergebene Hauspersonal.

Ein Fall für Benoit Blanc, den James-Bond-Darsteller Daniel Craig augenzwinkernd als modernen Wiedergänger des belgischen Meisterdetektivs Hercule Poirot angelegt. Lässig nimmt er seine Arbeit auf, unterstützt von Martha Cabrera (sympathisch: Ana de Armas), Thrombeys Krankenschwester, Seele und zentrale Figur dieser prototypischen „Murder Mystery“. In der Bibliothek – wo sonst? – wird der Fall aufgelöst, über weite Strecken hat man das Gefühl, einer Verfilmung des angestaubten Brettspiels „Cluedo“ beizuwohnen. Sprich: Wer hat wen wo mit welcher Waffe ins Jenseits befördert? Das ist dank der opulenten Schauwerte – originell: ein an „Game of Thrones erinnernder Messerthron – und des namhaften, solide agierenden Ensembles schön anzusehen, auf die Dauer jedoch eher ermüdend.

