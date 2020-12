Spektakuläre Szene bei VfL-Basketballern

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer machen nicht nur durch ihre attraktive und erfolgreiche Spielweise auf sich aufmerksam – in der Corona-Abbruchsaison 2019/20 schnuppern sie an der Meisterschaft, müssen sich aber mit Rang zwei begnügen –, sondern sorgen mit einer kuriosen Szene für überregionale Aufmerksamkeit. Ausgerechnet, als ausnahmsweise ein Team des hr-fernsehens in der AKG-Weiherhaushalle anwesend ist, bringt Richard Maurer zum wiederholten Male in seiner sportlichen Karriere das Kunststück fertig, bei einem seiner gefürchteten, kraftvollen Dunkings den Korb aus dem Plexiglas-Brett riss. Die Partie wurde in der nahen AKG-Schulsporthalle zu Ende gespielt. Der Kantersieg gegen Frankfurt-Schwanheim geriet zur Nebensache. Mit dem neuen Trainer Moritz Benzin, der Manuel Lohnes ablöste, ist das VfL-Team auch in der derzeit abgebrochenen Spielzeit auf Erfolgskurs. hs/Bilder: VfL/Neu

