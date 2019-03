Sport und Akrobatik

Football ist in – und zu einem guten Spiel gehören nicht nur die starken Kerle auf dem Feld, sondern auch die Cheerleader. Am Sonntag, 10. März, findet im Hector Sport-Centrum der TSG Weinheim die öffentliche Generalprobe der Royals Cheerleader Weinheim statt. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Die TSG-Cheerleader freuen sich neben den eigenen Weinheimer Gruppen – den Royal Tiaras (sechs bis elf Jahre), den Royal Sparkles (elf bis 15 Jahre) und den Royal Queens (ab 16 Jahren) – auch zwei Senior-Teams der Pro Spirit Allstars (PSA) Cheerleader aus Mannheim präsentieren zu dürfen. Das Senior Co-Ed Level 5 Team der PSA fährt nicht nur mit den Weinheimern zu den Regionalmeisterschaften am 23. März nach Hanau, sondern auch im Sommer zu den Weltmeisterschaften in die USA.

Jedes der auftretenden Teams performt in einer anderen Kategorie beziehungsweise in einem anderen Level, so dass das Publikum die Vielfalt des Sports sehen kann. wn

