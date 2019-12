Sprühender Schlussakkord zum Jahreswechsel

Bevor Mannheim mit Silvesterfeuerwerk das neue Jahr begrüßt, geht 2019 musikalisch gesehen laut zu Ende: Am 31. Dezember gibt es um 17 Uhr barocke Musik für Trompete und Orgel in der Jesuitenkirche beim festlichen Jahresschlussgottesdienst. Unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues ist die „Messe in C“ von Tambling zu hören. In der Christuskirche wird um 20.15 Uhr beim Silvesterkonzert Bach, Händel, Telemann, Cramer und Corelli mit Falk Zimmermann, Nikolaus Friedrich und Vitaly Nedin aufgetischt. Um 22.30 Uhr steht Orgelmusik von Lefebure-Wely und Boellmann sowie Elgars „Pomp and Circumstance“ auf dem Programm . 2020 begrüßen katholische wie evangelische Christen am 1. Januar ebenso festlich in den Gottesdiensten, wie sie 2019 verabschiedet haben. schu/dv

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.12.2019