St. Bartholomäus feiert in Sandhofen

Am Wochenende ist in Sandhofen Kerwe – und die katholische Pfarrei St. Bartholomäus feiert mit: Kirchweih und damit ihr Patronatsfest. Heute spielt der religiöse Zusammenhang zwar für die Kerwe-Besucher selbst eine eher untergeordnete Rolle. Doch Tradition wird in Sandhofen nach wie vor großgeschrieben. Seit mehr als 100 Jahren ist die Sandhofer Kerwe eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Stadtteils und der katholischen Kirchengemeinde. Sie gedenkt dem Kirchenpatron Bartholomäus, einem der zwölf Jünger Jesu, der für seinen Glauben einen grausamen Tod starb. Der Patroziniums-Gottesdienst findet am Samstagabend, 24. August, um 18 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche statt. Am Sonntag, 25. August, wird um 10.30 Uhr am Sandhofer Stich ein Ökumenischer Kerwe-Gottesdienst gefeiert. Im Anschluss daran hält die St. Batholomäus-Pfarrei auf dem Kirchenvorplatz viele Angebote bereit. red (Bild: Mechnig)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.08.2019