St. Jakobus in neuem Glanz

Lauda.Die katholische Stadtkirche St. Jakobus in Lauda erstrahlt in neuem Glanz. . Pfarrer Ralph Walterspacher, Architekt Georg Böswald von Brunn sowie Cornelia und Michael Salomon vom Bauausschuss im Kirchengemeinderat der katholischen Pfarrgemeinde zeigen sich gleichermaßen stolz und begeistert über das Geschaffene: Ein frisch renoviertes, in hellen Farben leuchtendes Gotteshaus. Insgesamt sind in gut eineinhalb Jahren Bauzeit – die Vorbereitungen für die Maßnahme hätten freilich einiges länger in Anspruch genommen – rund 1,4 Millionen Euro investiert worden. Rund die Hälfte dieser Summe sei durch die Erzdiözese Freiburg finanziell gefördert worden, zudem seien bislang rund 70 000 Euro an Spenden eingegangen.

