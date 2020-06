St. Peter erinnert an Namenspatron

Wessen Namen das katholische Gotteshaus in der Schwetzingerstadt trägt, fällt sofort ins Auge: Bild und Reliefs über dem Hauptportal von St. Peter zeigen den ersten Jünger Jesu – Simon Petrus. Der Fischer aus Kafarnaum galt bereits für die frühe Christenheit als wichtige Identifikationsfigur. Am Sonntag, 28. Juni, erinnert die nach ihm benannte Pfarrei um 9.30 Uhr an ihren Kirchenpatron. Die Messe zum Patrozinium feiert Stadtdekan Karl Jung. Unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln können leider nur wenige Gläubige mitfeiern. Die Anzahl ist aktuell auf 35 Personen beschränkt. Bild: kathma.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020