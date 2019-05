Stadt befürchtet Anfechtung der Kommunalwahl

„Wahlanfechtung“ – bei diesem Wort zucken Weinheims Bürger immer noch zusammen, hat doch Fridi Millers Protest gegen die Oberbürgermeisterwahl für eine neunmonatige Wartezeit auf Manuel Just gesorgt. Auch bei der Diskussion über die umstrittenen Wahlplakate der NPD/Deutsche Liste in Weinheim wird das Drohgespenst einer möglichen „Wahlanfechtung“ als Argument genutzt und unter anderem damit begründet, warum die Plakate in Weinheim hängen bleiben dürfen.

Aber der Reihe nach: Wie berichtet, forderte Uli Sckerl (GAL) die Stadtverwaltung auf, diejenigen Plakate der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands und der Deutschen Liste zu entfernen, die den Slogan „Stoppt Invasion: Migration tötet!“ tragen. Sie hätten volksverhetzenden Charakter, argumentiert Sckerl, was einige deutsche Verwaltungsgerichte wie Düsseldorf ebenso sehen. Die Stadt wollte zunächst die rechtliche Lage prüfen. Und das ist jetzt erfolgt.

„Hinsichtlich der umstrittenen Wahlplakate der NPD mit dem Slogan ,Stoppt die Invasion: Migration tötet !‘ sind derzeit einige einstweilige Rechtsschutzverfahren bei verschiedenen Verwaltungsgerichten anhängig, die sich damit befassen, ob die Anordnungen einiger Städte, die zur Entfernung der Plakate aufgefordert haben, rechtmäßig sind“, schreibt die Stadt in einer Stellungnahme. Soweit die bisher bekannten Entscheidungen der Verwaltungsgerichte in erster Instanz von einem strafbaren Inhalt, insbesondere bezüglich des Straftatbestandes der Volksverhetzung, ausgehen, so sind diese noch nicht rechtskräftig, da mittlerweile die jeweiligen Oberverwaltungsgerichte im Rechtsmittelverfahren damit befasst wurden.

„Verbindliche Einschätzungen der letztlich für die Strafverfolgung zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur rechtssicheren strafrechtlichen Beurteilung des Inhalts der Wahlplakate sind uns derzeit nicht bekannt. Auch in formaler Hinsicht ist zu beachten, dass ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren durchzuführen ist“, heißt es weiter. So habe nach Medienberichten aktuell das Oberverwaltungsgericht Bautzen in der Rechtsmittelinstanz des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens entschieden, dass eine von der Stadt Görlitz verfügte Anordnung zur Entfernung der umstrittenen Wahlplakate der NPD wegen einer nicht ausreichenden Anhörung vor Erlass der Verfügung rechtswidrig war.

Nach rechtlicher Einschätzung der Stadt Weinheim müsste diesbezüglich eine Anhörungsfrist von mindestens zwei Tagen beachtet werden, was bedeutet, dass aus formalen Gründen eine ordnungsrechtliche Anordnung frühestens zum Wahltag ergehen könnte.

„Wegen der derzeit noch ausstehenden Entscheidungen der Rechtsmittelinstanzen gerade zur Bewertung der Plakate in strafrechtlicher Hinsicht und dem Erfordernis eines ordnungsgemäßen Verwaltungsverfahrens, hat sich die Stadtverwaltung deshalb dazu entschlossen, derart kurz vor der Wahl von einer Anordnungsverfügung abzusehen, um auch das Risiko einer Wahlanfechtung auszuschließen“, heißt es. vmr

