Stadt stabil bei mehr als 45 000 Einwohnern

Erneut weist Weinheim als größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis in der Statistik des Jahres 2018 eine steigende Einwohnerzahl auf: Die Große Kreisstadt stabilisiert sich jetzt bei einer Zahl von über 45 000 Einwohner; 2017 wurde erstmals diese Marke überschritten, wie die Stadt mitteilt. Zum 31. Dezember 2018 wohnten exakt 45 462 Menschen in Weinheim, das sind 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dazu hält der „Babyboom“ in der Zweiburgenstadt weiter an. 669 Kinder sind im vergangenen Jahr in Weinheim geboren, die überwiegende Zahl natürlich in der GRN-Klinik. Insgesamt erblickten 2018 etwas mehr Jungen als Mädchen das Licht der Welt: 343 waren männlich, 326 weiblich. Das sind zwar weniger als im Vorjahr (743), die Zahl liegt aber auf dem hohen Durchschnittsniveau der vergangenen Jahre. Klar ist aber auch: Die Zahl der Geburten wirkt sich nicht unmittelbar auf das Wachstum der Weinheimer Bevölkerungszahl aus, denn der Einzugsbereich der GRN-Klinik geht ja über die Stadt hinaus. Die Zahl der Sterbefälle bezieht sich hingegen auf Personen, die in Weinheim gemeldet sind. 520 Frauen und Männer sind in 2018 verstorben – auch das liegt im Schnitt der Vorjahre.

Die beliebtesten Mädchennamen waren 2018 in der Rangfolge: Emma, Mila, Emilia, Emily und Lina. Bei den Jungen waren die beliebtesten Namen: David, Felix, Joshua, Leon und Paul.

Die Ehe liegt immer noch im Trend – das Heiraten in Weinheim ohnehin: Das Trauzimmer im Schloss, der Bürgersaal des Alten Rathauses, die Wachenburg und die Windeck locken viele Paare von außerhalb zum Ja-Wort nach Weinheim. Der beliebteste Monat 2018 war der August mit 69 Trauungen.

Zwölf gleichgeschlechtliche Paare gaben sich in Weinheim das Ja-Wort und vier Paare wandelten ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe um. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt wieder. Nach dem Höchststand 2014 mit 366, sank die Zahl der Austritte 2016 auf 208. 2018 traten nun wieder 283 Personen aus der Kirche aus. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019