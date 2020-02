Stadt warnt vor Abzocke

Die Stadt Weinheim warnt in einer Pressemitteilung vor Betrügern: Private Ankäufer suchen aktuell wieder Pelze, Uhren und Edelmetalle aller Art. Sie machen Hausbesuche oder kurzfristige Termine in angemieteten Wohnungen oder Hotels und zahlen dabei Höchstpreise in bar, heißt es in der Pressemitteilung. „Was bequem und einfach klingt, sollte grundsätzlich alle Alarmglocken läuten lassen. Die Anbieter prellen unwissende Käufer mit manipulierten Waagen ohne Eichung oder drücken den Preis durch falsche Behauptungen“, schreibt die Stadt.

Die Gewerbeordnung verbiete daher unter anderem den Ankauf von Edelmetallen im sogenannten Reisegewerbe ausdrücklich. Der Grund: Käufer haben nach dem Verkauf keine Handhabe mehr gegenüber dem Anbieter, der meist schon wenige Tage später einige Hundert Kilometer weiter seine illegalen Geschäfte macht. Empfindliche Strafen können auch betroffenen Verkäufern selbst drohen, denn beispielsweise nicht jeder Pelz darf aufgrund der artenschutzrechtlichen Vorgaben überhaupt veräußert werden, schreibt die Stadt weiter.

Polizei gibt Tipps

Wie das Polizeipräsidium Mannheim auf Anfrage der Redaktion mitteilt, gibt es derzeit keine Häufungen von entsprechenden angezeigten Straftaten. „Es ist aber möglich, dass Personen aus Scham oder aus Selbstschutz derartige Geschäfte und die Betrügereien nicht polizeilich zur Anzeige bringen“, so Polizeisprecher Christoph Kunkel.

Die Polizei gibt auf ihrer Homepage Tipps, wie man sich vor Haustürbetrug schützen kann unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020