Stadtführungen weiter sehr beliebt

Weinheims Anziehungskraft auf Besucher ist ungebremst. Fast 10 000 Personen haben im Jahr 2018 wieder an einer Stadtführung teilgenommen. Das hat Tourismuschefin Maria Zimmermann jetzt beim schon traditionellen Treffen der Weinheimer Stadtführerinnen und Stadtführer in den Räumen der Tourist-Info am Markplatz berichtet; dort beginnen auch die meisten Stadtführungen.

37 verschiedene Führungen gibt es im Moment in Weinheim. Im vergangenen Jahr wurden 105 öffentlich zu festen Terminen angeboten, 415 wurden von Gruppen gebucht. Unter den knapp 10 000 Teilnehmern befanden sich nach der Statistik der Tourist-Info rund 900 Kinder.

Maria Zimmermann bedankte sich bei dem Dutzend Stadtführerinnen und Stadtführern, die mit ihrem historischen Fachwissen ganz besondere Botschafter Weinheims seien, betonte sie - und das übrigens in mehreren Sprachen, denn etliche Gruppen kommen aus dem Ausland. whm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019