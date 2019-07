Stadtgeschichte erleben

Bei einem Spaziergang am Sonntag, 7. Juli, 14 Uhr, Treffpunkt „Rodensteiner Brunnen“, nimmt Franz Piva die Teilnehmer mit in die Vergangenheit des ältesten Weinheimer Stadtteils und greift ein nach wie vor aktuelles Weinheimer Thema auf: den „Alten Friedhof“. Von der ersten Besiedelung bis zur Stadtwerdung, dieses Stück Weinheimer Geschichte erleben die Teilnehmer. Als Chronist führt Piva in eine Zeit, als ein Teil Weinheims noch Dorf war und zum Bistum Mainz gehörte und die Neustadt, um den Marktplatz, im Streit entstanden ist.

Anmeldung bei der Stadt Weinheim unter der Telefonnummer 06201/8 26 10 oder tourismus@weinheim.de. wn

