Stadtwerke bauen aus

Ab Montag, 26. August, bleibt die Talstraße im Weinheimer Stadtteil Hohensachsen für eine Woche gesperrt. Die Stadtwerke Weinheim erneuern dort laut einer Mitteilung auf Höhe der Hausnummer 12 den Hausanschluss für Strom und Wasser. Gleichzeitig trennen sie die alten Anschlüsse von der Hauptleitung ab. Während der fünftägigen Bauphase bleibt die Durchfahrt für den Verkehr in Absprache mit dem Ordnungsamt gesperrt. Die örtliche Umleitung von Hohensachsen nach Ritschweier führt über Großsachsen und Rittenweier. Die Busse der Linien 632 und 632a fahren in dieser Zeit Ritschweier nicht direkt an, stattdessen ist ein Ruftaxi eingerichtet.

Halbschranke als Hinweis

Um die hohe Versorgungsqualität ihrer Kunden zu sichern, warten die Stadtwerke Weinheim nach eigenen Angaben ihr Netz regelmäßig und halten es auf dem neuesten Stand. „Jede Baustelle ist mit Einschränkungen verbunden, deshalb halten wir die Bauzeiten generell durch intelligente Planung und zügiges Arbeiten so kurz wie möglich“, sagt Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim. Die Anwohner der Talstraße, des Salzlachwegs und der Taläcker werden zusätzlich per Brief informiert, außerdem wird eine Halbschranke in der Einmündung der Sachsenstraße in die Talstraße auf die Sperrung hinweisen. whm

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019