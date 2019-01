Stadtwerke stehen für hohe Versorgungssicherheit

Region.Strom, Wärme und Wasser – für all das und mehr sind die Stadtwerke zuständig. Aber nicht nur sie bieten ihre Leistungen an. Im allgemeinen Wettkampf um Kunden gibt es viele, die mit attraktiven Angeboten versuchen, die Energiebezieher für sich zu gewinnen. Warum sollte man sich dann gerade für einen lokalen Anbieter entscheiden und nicht für denjenigen mit dem günstigsten Preis?

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Stadtwerke garantieren maximale Versorgungssicherheit, stabile Preispolitik und umfassenden Service über die Energieversorgung hinaus. Dank der Nähe zu den Kunden können lokale Versorgungsunternehmen bei dringenden Problemen auch zügig und unbürokratisch agieren. Zudem setzen sie auf den Einsatz modernster Technologien, um ein stabiles Versorgungsnetz zu gewährleisten. Und sollten doch mal Probleme auftreten, ist der Störungsdienst 24 Stunden an sieben Tagen im Einsatz. Diese Serviceleistung ermöglicht es den Stadtwerken, bei Störungen schnell reagieren zu können. So schicken sie etwa bei einem Stromausfall in einem bestimmten Gebiet Techniker zu der dafür zuständigen Trafostation. Vor Ort wird nach dem Fehler gesucht und direkt repariert.

Aber auch wer auf Dauer Energie sparen möchte, sollte über einen Vertag bei lokalen Versorgungsunternehmen nachdenken. Die Stadtwerke Hockenheim beispielsweise bieten jeden Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr eine unverbindliche und neutrale Energieberatung an. Wer sich genauer über das Angebot informieren möchte, kann die Homepage der Stadtwerke unter www.stadtwerke-hockenheim.de besuchen oder vereinbart telefonisch unter 06205/2 85 55 04 einen Termin. lg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019