Stahlbogen-Brücke stürzt plötzlich ein

Taipeh.Beim Einsturz einer Brücke im Osten Taiwans sind mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Nationale Feuerwehrbehörde am Dienstag mit. Was zum plötzlichen Zusammenbruch der Überführung im Fischerhafen von Nanfangao im Landkreis Yilan führte, war zunächst unklar. Ein Video im Internet zeigt den Einsturz der Stahlbogenbrücke: Ein Lastwagen überquert sie, und als er fast die andere Seite erreicht hat, bricht die Fahrbahn ein und stürzt komplett über der Hafenausfahrt in die Tiefe, gefolgt vom hohen Stahlbogen. Der Laster wird mitgerissen und schlägt am Boden auf. Der Fahrer sei aus dem brennenden Fahrzeug gerettet und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr weiter mit. Bei der 140 Meter langen Überführung im Hafen handelte es sich um Taiwans einzige Brücke mit einzelnem Stahlbogen. Sie zählte zu den Sehenswürdigkeiten der Region. dpa

