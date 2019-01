Standards hochhalten

Gerade zu Beginn des neuen Jahres lohnt sich ein Blick auf die „Besten Adressen“ der Region. Welche Neuerungen sind mit dem Jahreswechsel einhergegangen beziehungsweiche welche stehen bevor? Und bei genauem Hinschauen stellt man fest, dass sich einiges getan hat. So wird die Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck seit einem Jahr von Mario Tessitore geleitet, die Findus Metropol schließt ihre Filiale in Schwetzingen und eröffnet im Februar eine neue in Plankstadt und das MediFit in Schwetzingen wurde im vergangenen Dezember umgebaut. Auch in diesem Jahr steht das B+O Seniorenzentrum weiterhin für hervorragende Pflege und die Akustikfachleute von Froschgassen Hörgeräte und Höreck sorgen für ein optimales Hörerlebnis. Köstliche Wurstwaren gibt es bei Metzger Giese und Erholung und Action bietet das Bellamar Freizeitbad, während es die perfekten Arbeits- und Outdoorschuhe bei HAIX gibt.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen Lena Görge und Mira Ziegler, Redaktion.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.01.2019