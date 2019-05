Starkes Band aus Begegnung und Musik

Hanna Tzur brauchte eine Weile, bis sie sich wieder etwas gefasst hatte. „Hier ist so viel Spirit im Raum“, sagte die Leiterin des Kammerchors aus Ramat Gan und reckte beide Arme in die Höhe, ehe sie ihre Chorleiterkollegin Anne-Christine Langenbach bei der Hand nahm. Beide verbeugten sich vor einer beachtenswerten Wand aus Sängerinnen und Sängern verschiedener Generationen. Die glockenhellen jugendlichen Sängerinnen der „Vivida Banda“ der Peterskirche hatten zuvor genau wie die dunklen Bässe der Senioren des Ramat Gan Chamber Choir und alle anderen Stimmlagen so ziemlich alles aus sich herausgeholt und ein Konzert gegeben, von dem man in Weinheim noch lange reden wird.

Jugendaustausch und Musik

Kulturell erlebten die Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Weinheim und Ramat Gan am Samstag in der Peterskirche ihren Höhepunkt. Dass die Jugend in Sachen Partnerschaft mit Israel in Weinheim vorangeht, hat Tradition, denn die regelmäßigen Schüleraustausche über den Stadtjugendring legten den Grundstein für die 1999 offiziell besiegelte Städtepartnerschaft. Dass Musik zur Verständigung zwischen Menschen aus Weinheim und Ramat Gan beiträgt, ist seit den Auftritten des von Shmuel Gogol gegründeten, legendären Mundharmonikaorchesters in Weinheim bewährte Praxis. An diese Auftritte erinnerte der ebenfalls am Ende des Konzertes restlos begeisterte Erste Bürgermeister Weinheims, Dr. Torsten Fetzner.

Auch der Vorsitzende des Freundeskreises Weinheim/Ramat Gan, Albrecht Lohrbächer, konnte erleben, dass dieses mehrfach aus Begegnungen der Generationen und Musik geflochtene Freundschaftsband hält. Insbesondere in diesen Tagen, da Nachrichten über Antisemitismus in Deutschland durch die Medien gehen, geht von Konzerten, wie es in der Peterskirche erlebt wurde, eine ganz besondere Botschaft aus – verstärkt durch eine enorme musikalische Qualität.

Höchste Konzentration in Intonation und Geschlossenheit zeigte „Vivida Banda“ unter Leitung von Anne-Christine Langenbach schon einleitend a cappella beim Traditional „Evening Rise“ oder zur Klavierbegleitung von Bezirkskantor Simon Langenbach beim anrührenden „The Road Home“ des Zeitgenossen Stephen Paulus. Anne-Christine Langenbach hat den Jugendchor, dessen Personal altersbedingt stets Fluktuation verkraften muss, aktuell auf einem Top-Niveau. Das erkannten auch die erwachsenen Sängerinnen und Sänger des berühmten Ramat Gan Kammerchors an, nachdem sie zusammen mit „Vivida Banda“ im Mittelteil des Konzertes „Eli, Eli“, das Gedenklied an die von den Nazis ermordete Hannah Szenes, gesungen hatten. Beide Chöre verschmolzen zu einer bemerkenswerten Einheit, und der Solopart der Mezzosopranistin Daphna Zehavi war ebenso wie die exzellente Klavierbegleitung von Eran Zehavi das Tüpfelchen auf dem „i“.

Nuancierte Mehrstimmigkeit

Der Kammerchor Ramat Gan wurde zu Recht für den Soundtrack des Films „Schindlers Liste“ auserkoren. Die 34 Sängerinnen und Sänger ließen im klassischen Repertoire bei Pergolesis „Magnificat“ aus dem frühen 18. Jahrhundert oder Antonin Dvoraks „Agnus Dei“ eine fein nuancierte Mehrstimmigkeit hören, wobei Franz Schuberts „Ave Maria“ vom Sopran dominiert und weniger vom Bass getragen wurde. Mit ausdrucksvollen israelischen Gesängen wie „Hadassa Love“ oder „Jerusalem Of Gold“, einem Paradestück, steuerte der Chor in den rauschenden Schlussapplaus und die Zugabe „Eli, Eli“ – anrührend mit „Vivida Banda“.

