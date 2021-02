Startschuss fällt am 12. Februar

Main-Tauber-Kreis.1457 Impfdosen sind im Main-Tauber-Kreis seit dem Start am 22. Januar verimpft worden (Stichtag 7. Februar). Diese gliedern sich auf in die Impfung von 365 Bürgern direkt im KIZ, von 900 Bewohnern und Mitarbeitern in Pflegeheimen im gesamten Landkreis sowie von 192 Mitarbeitern aus dem medizinischen Bereich, die auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und bei Rettungsdiensten tätig sind. „Das Kreisimpfzentrum mit den zwei angeschlossenen Mobilen Impfteams funktioniert hervorragend“, sagte der Erste Landesbeamte Christoph Schauder in einer Videokonferenz. Knackpunkt sei jedoch die Verfügbarkeit des Impfstoffs.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.02.2021