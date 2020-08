Steinkran wieder funktionsfähig

Gerlachsheim.Schritt für Schritt wird die alte Mühle restauriert. Mit dem Steinkran zum Anheben der schweren Mahlsteine hat der Heimat- und Kulturverein nun ein weiteres Puzzlestück fürs lebendige Museum hinzugefügt. In aufwendiger Detailarbeit haben die Mitglieder vor kurzen die Hebevorrichtung restauriert und gesäubert. Damit konnte der Müller die Steine drehen, wenn sie beim Mahlen des Korns glatt geschliffen waren.

Gearbeitet wird an mehreren „Baustellen“. Im Obergeschoss sollen die beiden ehemals schmucken Räume restauriert werden, ein weiteres Zimmer wird bald das Vereinsarchiv beheimaten. Noch im Herbst steht die Erneuerung der Ziegel am Scheunendach an, im nächsten Jahr der Austausch des Rechens am Grünbach.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020