Steinmeier: „Gegen Hass und Ausgrenzung“

Berlin.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich gestern in der Botschaft Neuseelands in das Kondolenzbuch für die Opfer von Christchurch eingetragen und dem Land seine „tief empfundene Anteilnahme“ übermittelt. „Besonders verachtenswert ist, dass Menschen Opfer dieser feigen Anschläge wurden, die friedlich ihrem Glauben nachgingen“, schrieb Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wurde. „Umso ermutigender ist zugleich die große Anteilnahme und Solidarität so vieler Mitbürger mit der muslimischen Gemeinschaft in ihrer Mitte, die damit ein starkes Zeichen setzen für den Zusammenhalt in der neuseeländischen Gesellschaft, gegen Hass und Ausgrenzung.“ dpa

