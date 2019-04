„Stepphühner“ stehen auf Gigolo Ramon

Eigentlich wollen die Stepphühner – drei Damen aus dem Odenwald, die sich jeden zweiten Dienstag zum Stepptanz treffen – einen entspannten Urlaub ohne Männer am Wörthersee in der von Agnes (Steffi Beer) geführten Pension „Seeblick“ verbringen. Dass es ganz anders kommt, dafür sorgen der angestellte Barkeeper, der die Frauenherzen wider Willen erobert, eine nicht ganz seriöse Partnervermittlung, ein Heiratskandidat und die drei recht eigenwilligen Freundinnen selbst.

Die „Kulissenschieber“ haben mit der Komödie von Bernd Spehling einmal mehr einen Volltreffer gelandet und präsentierten sich als eingespieltes Team, in dem Christine Braun ein tolles Debüt feierte. Das Publikum wurde mit witzigen Dialogen und manchmal frechen Sprüchen bestens unterhalten und bedachte die Leistungen der Schauspieler mit viel Szenen- und großem Schlussapplaus.

Pensionswirtin Agnes hat eigens den Barkeeper Ramon (Franz Niedermayer) aus Palermo engagiert, der perfekt gebrochen italienisch-deutsch spricht und so für manches Missverständnis sorgt. Er soll sich um die weiblichen Gäste kümmern. Es dauert auch nicht lange, da finden die „Stepphühner“ Gefallen an dem Gigolo; als erste die etwas naive Dorle (Sabine Lorenz), die noch nie außerhalb Deutschlands war. Köstlich ihre fast schon akrobatische „Besteigung“ eines Barhockers.

Auch Leocadia (Rita Niedermayer), die schon zwei Männer durch Stromschlag verloren hat und einerseits als heulende Witwe agiert, aber auch nicht nur auf ihre inneren Werte reduziert werden will, erliegt Ramons Charme. Und dann ist da noch die Feministin Wiebke (Christine Braun), die vor allem Dorle vor den Männern warnt, aber dann doch Gefallen an Ramon findet.

Mann „an die Frau bringen“

Auf die Partnervermittlungsanzeige von Agnes’ Schwester Gila (Barbara Gaber) hat sich Guido Dünnbier (Heinz Fleck) gemeldet, ein Muttersöhnchen, das ständig von seiner Mama telefonisch kontrolliert wird. Er beschwert sich über seine Unterkunft, ein Spitzdachzelt neben einem Altglascontainer. Er will sein Geld zurück, aber angesichts der drei Damen bleibt er und unternimmt immer wieder abstruse Annäherungsversuche, die natürlich ins Leere laufen. Auch Gila lässt nichts unversucht, will ihn mit aller Macht „an die Frau bringen“, um die Vermittlungsprämie zu kassieren, und stilisiert ihn zum Super-mann, der angeblich Meister im Kitesurfen ist und auf einem Fernsehturm dem Sturm trotzt.

Doch alles nützt nichts: Ramon bleibt das Objekt der Begierde – aber auch der Leidtragende: Bei Freizeitaktivitäten schießt ihm Dorle einen Pfeil durch den Hut, Wiebke haut ihm einen Walkingstock in den Fuß, und Leocadia „verfüttert“ den Gigolo bei einem Ausflug auf dem See fast an die Schwäne. Landarzt Dr. von Apostel (Rainer Müller), dem man seine Wiener Herkunft anhört, der bei Hausbesuchen immer einen „Espresso mit Schuss“ an der Pensionsbar nimmt und recht seltsame Diagnosen stellt, wird ebenfalls von Dorle „abgeschossen“. Er versorgt Ramon medizinisch, aber das nützt alles nichts. Ramon hat die Nase voll und kündigt. Das Stück endet für alle Akteure und das Publikum mit einer großen Überraschung, die bei weiteren Aufführungen am 11. und 12. Mai zu erfahren ist.

Abend für Pilgerhaus-Bewohner

Nach dem Schlussvorhang stellte Rainer Müller alle Mitspieler sowie das gesamte Team vor, das hinter den Kulissen ganze Arbeit geleistet hat. Als Souffleusen agierten Ute Lebkuchen und Anke Beer, Tapeziererarbeiten und Technik lagen in den Händen von Franz Niedermayer. Für die Maske sorgte Marion Kratzer, und für Bilder und Film Steffi Fleck. Bereits zum zehnten Mal haben die Kulissenschieber für den 6. Mai Bewohner des Pilgerhauses eingeladen, die sich schon jetzt auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuen. Weitere Vorstellungen: Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr und Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr.

