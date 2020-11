Sterberate noch hoch

Bad Mergentheim.Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland etwa 280 000 Herzinfarkte pro Jahr. Die Deutsche Herzstiftung verweist auf jährlich rund 65 000 Todesfälle infolge plötzlichen Herzstillstands.

Das Herz ist unser wichtigster Muskel und er rückt jährlich im November durch vielfältige Aktionen der Deutschen Herzstiftung deutschlandweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit, so auch in Bad Mergentheim. Coronabedingt können diesmal aber keine Live-Veranstaltungen im Rahmen der Herzwoche in der Kurstadt stattfinden. Das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness – eine Institution der Kurverwaltung – wollte 2020 gemeinsam mit Bad Mergentheimer Kardiologen wichtige Informationen der interessierten Öffentlichkeit weitergeben und suchte nun neue Wege dafür. In den Fränkischen Nachrichten kommen verschiedene Experten in den nächsten Tagen zu Wort.

