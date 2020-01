Sternsinger sammeln Geld für Frieden

Sankt Märgen.Drei Sternsinger laufen auf einer Anhöhe vor den Kirchtürmen der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Baden-Württemberg. Die Sternsinger sammeln dieses Jahr unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ Spenden. Seit Beginn der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 1959 wurden demnach bisher insgesamt gut 1,14 Milliarden Euro gesammelt. Das Geld ist mehr als 74 400 Projekten und Hilfsprogrammen für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa zugute gekommen. Sternsinger aus dem Bistum Eichstätt besuchten am Freitag Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, in der bayerischen Staatskanzlei. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) emfing am Freitag ebenso Sternsinger. Eine Delegation von 60 Sternsingern aus den Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn kam dazu nach Düsseldorf. dpa

