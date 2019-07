„Stets neu auftanken“

Fragen an Bernhard Köllner (Dipl. Sportlehrer/Leiter der Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts)

Wie wichtig ist Ausgleich übers ganze Jahr?

Köllner: Sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie tanken Ihr Auto im Sommer voll. Wie lange hält der Tank bei voller Arbeitsbelastung? Auf jeden Fall nicht bis zum nächsten Sommer. Aber: Bei Pfitzenmeier können Sie Körper und Geist immer wieder aufladen. So überbrücken Sie die Zeit bis zum nächsten Urlaub locker und bleiben dabei leistungsfähig und fit.

Wie sollte ich als Anfänger bei Pfitzenmeier einsteigen?

Köllner: Aktuell läuft bei uns die Kampagne FITNESS URLAUB, diese eignet sich hervorragend, um Pfitzenmeier kennenzulernen. Am besten startet man mit einem Personal Trainer oder dem Milon Zirkel. Wir fragen Sie nach Ihren Zielen und Wünschen und stellen daraufhin einen persönlichen Trainingsplan zusammen. So nehmen wir nicht nur Anfänger an die Hand, sondern helfen auch gestandenen Sportlern, den optimalen und gesunden Ausgleich zu finden. Dazu gehören immer drei Komponenten: Fitness, Wellness und Gesundheit. red/pr

