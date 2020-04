Stimmungstest für Regierung in Seoul

Beamte in Seoul befestigen Wahlplakate der Kandidaten. © dpa

Seoul.In Südkorea hat am Donnerstag die offizielle Wahlkampfphase für die Parlamentswahlen in zwei Wochen begonnen. Die Wahl am 15. April gilt in Asiens viertgrößter Volkswirtschaft nicht nur als Zwischentest für die Reformpolitik der sozialliberalen Regierung von Präsident Moon Jae In. Es wird erwartet, dass auch das Krisenmanagement der Regierung im Umgang mit dem Coronavirus wichtiges Thema sein wird. Auch könnten sich Beobachtern zufolge potenzielle Kandidaten für die Präsidentenwahl in zwei Jahren positionieren.

Die regierende Demokratische Partei Koreas (Minjoo) hofft, ihren überraschenden Erfolg bei den Wahlen vor vier Jahren wiederholen zu können, als sie stärkste Einzelpartei im Parlament wurde. Laut jüngsten Umfragen des Instituts Realmeter lagen die Zustimmungswerte für Minjoo bei 43 Prozent, die der UFP bei etwas mehr als 28 Prozent. Auch versucht Minjoo südkoreanischen Medien zufolge von den zuletzt wieder gestiegenen Beliebtheitswerten von Moon Jae In zu profitieren.

Um die 300 Sitze in der Nationalversammlung bewerben sich nach Angaben der Wahlkommission 1430 Kandidaten. 35 politische Parteien hätten eigene Kandidaten registrieren lassen. Der Chef der Wahlkommission, Kwon Soon Il, rief die Südkoreaner auf, wählen zu gehen. Im Präsidialsystem Südkoreas könnte der Präsident auch gegen eine Mehrheit der Opposition im Parlament regieren. dpa

