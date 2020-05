Stranderholung mit Einschränkungen

Niendorf.Ein Schild mit der Aufschrift „Nutze bitte den nächsten Strandzugang“ sperrt einen Weg bei Niendorf an der Ostsee. Aufgrund der Abstandsregeln während der Corona-Pandemie gibt es eine Art Einbahnstraßensystem an den Strandaufgängen. Zwar stehen die deutschen Küsten jetzt theoretisch wieder Urlaubern aus dem Inland offen – einige nutzten auch bereits den Feiertag plus Brückentag für ein verlängertes Wochenende am Meer. Der ganz große Ansturm blieb aber aus. Das liegt sicher neben der doch noch weit verbreiteten Unsicherheit, was nach den jüngsten Lockerungen vernünftig ist und was nicht, auch an den nach wie vor bestehenden Einschränkungen. So weist auch dieses Schild darauf hin, dass Treffen von Gruppen verboten sind und der 1,50-Meter-Mindestabstand einzuhalten ist. Bild: dpa

