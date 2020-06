Strandwetter an den Küsten rasch vorbei

St. Peter-Ording.Erst Sonne und Sommertemperaturen, dann Wolken und Regenschauer: Zum Ferienstart in gleich sechs Bundesländern zeigte sich das Wetter am Wochenende zweigeteilt. Auch die Besucherströme an den Küsten ließen von Samstag auf Sonntag deutlich nach. Wer sich mit dem Auto auf den Weg machte, hatte fast überall freie Fahrt. „Es ist kein super Strandwetter“, sagte Olaf Raffel vom Büsumer Tourismus Marketing Service TMS am Sonntag. Die Situation in dem Urlaubsort an der Nordsee am ersten Ferienwochenende sei ganz entspannt. „Ich glaube, heute ist eher Shoppingtag angesagt“, sagte auch die Tourismus-Direktorin von St. Peter-Ording, Constanze Höfinghoff. In Bäderorten können Geschäfte auch sonntags öffnen. Unser Foto zeigt Laboe in Schleswig-Holstein. Bild: dpa

