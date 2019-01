Streit um eine Edelstahlstange im Wasser

Der Vorschlag klingt auf den ersten Blick verhältnismäßig simpel: Der Kneippverein Weinheim möchte am südlichen Ufer des Waidsees – und damit außerhalb des Strandbads – eine Edelstahlstange als Wassertretstelle anbringen lassen, damit Menschen die gesundheitsfördernde Wirkung des Kneippens nicht nur im Exotenwald, sondern auch am Rande der Weststadt erleben können. Doch der Wunsch, den der kleine Verein mit 60 Unterstützungsunterschriften untermauert, stößt bei der Stadtverwaltung auf Ablehnung.

Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner hat in einem Brief an Vereinsvorsitzende Karin Kling eine Fülle von Vorbehalten der Fachämter aufgeführt: Dagegen spreche zum Beispiel das generelle Badeverbot außerhalb des Strandbadgeländes, dessen Einhaltung schon heute problematisch sei. Mit einem befestigten Untergrund und einer Edelstahlstange zum Festhalten würde man das „Wildbaden“ sogar noch fördern, argumentiert Fetzner. Als praktisches Hindernis führt er den schwankenden Grundwasserspiegel ins Feld.

Die Stadt Weinheim könne die Anlage weder bauen noch betreuen und unterhalten. Das müsste Sache des Kneippvereins sein, der dann die entsprechende Fläche auf eigene Kosten pachten müsste. Angesichts der geringen Mitgliederzahl erscheine es fraglich, ob der Verein dies leisten könnte, schreibt Fetzner und fügt hinzu: „Man muss auch bedenken, dass das Interesse der nachfolgenden Generationen an diesem Thema eher gering ist.“ Gleichwohl halte er an seinem Vorschlag fest, im Sanierungsgebiet „Westlich Hauptbahnhof“ am Weschnitzufer eine Kneippanlage vorzusehen.

Anschaffungskosten trägt Verein

Karin Kling kann die Antwort aus dem Weinheimer Rathaus „in keiner Weise nachvollziehen“, wie sie im Gespräch mit unserer Lokalredaktion erklärt. Eine Befestigung des natürlichen Untergrunds wäre überhaupt nicht erforderlich. Eine Zunahme des Wildbadens sehe man ebenfalls nicht, da sich „Baden und Wassertreten in der Wirkung ausschließen“. Und der schwankende Grundwasserspiegel wäre auch kein Problem: „Selbst im Kneippbecken im Exotenwald schwankt witterungsbedingt manchmal der Wasserspiegel“, sagt sie.

Die Kosten für die Anschaffung der Edelstahlstange würde der Verein mit Sponsoren selbst tragen; lediglich bei der fachgerechten Befestigung würde man sich Unterstützung vom städtischen Bauhof wünschen. Danach wäre die „Haltestange sozusagen wartungsfrei“, ist Kling überzeugt. Regelmäßige Kontrollen auf den ordnungsgemäßen Zustand würde der Verein gerne übernehmen. Aber dazu müsse man das Gelände nicht pachten, zumal es ja der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen würde.

Dass Kneippen ein Auslaufmodell sei, wie Fetzner in seinem Brief unterstellt, könne sie ganz und gar nicht bestätigen. So hätten in der vergangenen Saison (März bis Anfang Oktober) mehr als 800 Menschen die Kneippanlage im Exotenwald genutzt, beruft sich Kling auf Zählungen, die ihr Verein stichprobenartig durchgeführt und hochgerechnet hat. Und dies seien mitnichten nur Senioren gewesen, sondern auch jüngere Freizeitsportler, Wanderer und Mütter mit Kindern. Deshalb will sich der Verein auch noch nicht geschlagen geben. In einer weiteren E-Mail an den Bürgermeister wirbt Kling für die Vision eines „Kneipp’schen Dreiecks“ für Weinheim, das aus der Anlage im Exotenwald und der geplanten Tretstelle an der Weschnitz, aber eben auch aus einer Edelstahlstange am Rande des Waidsees bestehen sollte. pro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019