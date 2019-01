Streit um Rüstung

Berlin.In der Koalition gibt es Uneinigkeit über die Reaktion auf ein mögliches Platzen des Verbots von atomaren Mittelstreckenraketen. Während Außenminister Heiko Maas (SPD) sich bereits mehrfach gegen eine Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa ausgesprochen hat, plädiert der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Johann David Wadephul dafür, sich diese Möglichkeit offenzuhalten. „Wenn ein Außenminister eine Option von vornherein ausschließt, dann schwächt er die Verhandlungsposition des Bündnisses“, kritisierte der CDU-Politiker in einem Interview. „Das schadet dem Ansehen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, das schadet auch dem Zusammenhalt in der Nato.“ Die SPD wies die Kritik mit scharfen Worten zurück. dpa

