Strenge Auflagen zu beachten

Buchen.Die gute Nachricht ist: Das Buchener Waldschwimmbad öffnet nach dem einstimmigen Beschluss des Finanzausschusses des Gemeinderates voraussichtlich am Montag, 29. Juni. Die schlechte Nachricht lautet: Die coronabedingten Auflagen sind so groß, dass an einen ungezwungenen Badespaß leider nicht zu denken ist.

Am ehesten werden sich die sportlich ambitionierten Besucher mit den Auflagen arrangieren können; diejenigen also, die tatsächlich nur zum Schwimmen kommen – das allerdings wegen der Abstandsregelung im Kreis und nicht in Bahnen erfolgen muss – und direkt danach wieder nach Hause gehen. Wer den Schwimmbadbesuch als Freizeitvergnügen genossen hat, wird sich umstellen müssen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.06.2020