Stromausfall bis zu einer Stunde

Teilgebiete von Weinheim waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorübergehend ohne Elektrizität. Wie die Stadtwerke Weinheim mitteilten, hatte die Auslösung von Sicherheitseinrichtungen den großflächigen Ausfall verursacht. „Nach Erdschlüssen in einem 20 kV Endverschluss und einer Freileitungsabführung an der Bertleinsbrücke war die Stromversorgung im Bereich Mult und Lützelsachsen sowie in Sulzbach und der Waidsiedlung ab 4.22 Uhr zwischen fünfzehn und sechzig Minuten unterbrochen“, heißt es weiter. Mitarbeiter des Unternehmens waren im Einsatz, haben die Schadensstellen lokalisiert und die defekten Kabel vom Netz getrennt. Gegen 5.35 Uhr war der Strom wieder da. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.04.2019