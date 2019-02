Studenten entwickeln Ideen für Neubau

Noch ist der Neubau einer Jugendherberge in Weinheim ein Traum, aber an der Hochschule Darmstadt arbeiten Master-Studenten schon an seiner Verwirklichung. Ende März sollen Ergebnisse von sieben Planungsgruppen vorliegen.

Wie berichtet, hat der Landesverband in Weinheim beim Neubau etwas ganz Besonderes vor. Behindertengerechte Jugendherbergen gibt es schon, aber bisher kein inklusiv geführtes Haus, in dem auch Ausbildungsangebote für Menschen mit Handicap angeboten werden, und außerdem soll die Weinheimer Jugendherberge künftig neben der Inklusion ihre hervorragende Lage zu den benachbarten Sportstätten ins Spiel bringen. Ein Haus für Inklusion und Sport: Das ist das grobe Konzept, das Grundlage für erste Sondierungsgespräche war. Vertreter der Hector Stiftung haben daraufhin Interesse am Projekt gefunden und zugesagt, die Förderung zu prüfen.

Alle Beteiligten sind gespannt, welche Vorschläge für die künftige Weinheimer Jugendherberge für Inklusion und Sport zustande kommen werden. Das Jugendherbergsgelände an der Breslauer Straße gehört der Stadt Weinheim und wird vom Jugendherbergswerk in Erbpacht genutzt.

Das Haus in Weinheim soll neu gebaut rund 150 Betten haben und mit dem Neubau einen neuen Schub erhalten. Die Übernachtungszahlen (derzeit etwa 9000 im Jahr) sind deutlich zu steigern. Generell sind in Deutschland die Übernachtungszahlen in Jugendherbergen kontinuierlich steigend. Die Häuser bieten ideale Begegnungsmöglichkeiten für junge Menschen und bezahlbare Angebote für Familien und Gruppen.

Als vergangene Woche in Stuttgart Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sein Glas auf 100 Jahre Landesverband Baden-Württemberg im Deutschen Jugendherbergswerk erhob, waren auch zwei Delegierte aus Weinheim mit von der Partie: Hartmut Müller als Rechnungsprüfer im Landesverband und Wolfgang Wild von den hiesigen Diakoniewerkstätten.

Gespräche mit der Hector Stiftung

Genau genommen waren es sogar drei Weinheimer, denn Müllers Tochter Lena Gomm gehört ebenfalls dem Vorstand an. Sie ist inzwischen Lehrerin am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe, wo übrigens vor hundert Jahren die Gründungsurkunde des Jugendherbergsverbandes Baden unterzeichnet wurde. Der Verband Baden-Württemberg ist mit 350 000 Mitgliedern der größte der 14 Landesverbände in Deutschland. Er erneuert und modernisiert sukzessive einige seiner 47 Häuser, die derzeit 7305 Betten bereithalten.

Das neueste Haus, die Jugendherberge Heilbronn, wurde vergangenes Jahr eingeweiht, kostete 11 Millionen Euro und liegt mitten im Gelände der Bundesgartenschau. Die Jugendherberge Dilsberg konnte durch die zweckgebundene Zuwendung eines anonymen Spenders saniert werden und steht vor ihrer Wiedereröffnung. Derzeit richtet sich das Augenmerk auf die Jugendherberge Freudenstadt, aber dann soll Weinheim an der Reihe sein.

Hartmut Müller und Wolfgang Wirth führten in Stuttgart am Rande der Jubiläumsfeier auch mit Professor Werner Schnatterbeck und Friedrich Hirsch Gespräche. Die beiden ehemaligen Vorsitzenden des Jugendherbergslandesverbandes waren und sind eng in die Gespräche mit der Hector Stiftung involviert.

„Das kann in Weinheim etwas ganz Besonderes geben“, ist Hartmut Müller vom Weinheimer Konzept überzeugt. dra

