Sturm „Sabine“ wird schwächer

Frankfurt/Offenbach.Monteure auf einem Hubsteiger begutachten den Schaden, der bei dem Sturm „Sabine“ entstand, als ein Kran-Ausleger auf das Dach des Frankfurter Doms stürzte. Die Ausläufer von Tief „Sabine“ sorgen auch noch am Mittwoch für unruhiges Wetter in Deutschland. „Die Unwettergefahr nimmt ab, aber es bleibt stürmisch“, sagte Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag in Offenbach. „Erst in der Nacht zum Donnerstag schwächt der Wind ab.“ Laut Vorhersage zeigt sich der Himmel am Mittwoch wechselnd oder stark bewölkt. Es kommt erneut zu Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. Dazu gibt es starke bis stürmische Böen. In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter in weiten Teilen, und die Schauer klingen allmählich ab. dpa/ BILD: Boris Rössler/dpa

