Suche nach Alternativen

Brüssel.Wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangsphase wird der Spielraum immer enger, den wirtschaftlichen Bruch Großbritanniens mit der Europäischen Union einigermaßen glimpflich zu gestalten. Bei den Gesprächen beider Seiten über einen Handelspakt war auch am Montag kein Fortschritt erkennbar. Und selbst wenn noch ein Vertrag gelingen sollte, kann er nicht mehr ratifiziert werden. Schon jetzt bahnt sich in Großbritannien ein Reise- und Transportchaos an.

Großbritannien scheidet – nach dem EU-Austritt im Januar – zum Jahreswechsel auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Der angestrebte Vertrag soll Zölle und Handelshemmnisse abwenden. Unterhändler beider Seiten hatten aber am Wochenende keinen Durchbruch erzielt. Sie verhandelten zwar am Montag weiter, doch eine vom Europaparlament gesetzte allerletzte Frist für die Bestätigung eines möglichen Abkommens war damit gerissen.

Scheitern durchaus vorstellbar

Eine Ratifizierung sei nun unmöglich, sagte der Chef der Brexit-Gruppe im Parlament, David McAllister. Doch fühle sich das Parlament verpflichtet, „jeden Schritt zu tun, um Störungen für Bürger und Unternehmen zu minimieren“. Die nächsten Schritte wolle er mit Parlamentspräsident David Sassoli klären.

Im Gespräch ist eine vorläufige Anwendung eines Handelsvertrags ohne Ratifizierung. Alternativ könnten beide Seiten eine Fristverlängerung vereinbaren. Bisher lehnt der britische Premierminister Boris Johnson dies strikt ab. Ob noch in letzter Minute ein Brexit-Handelspakt gelingt, ist offen. Beide Seiten schweigen offiziell zum Verhandlungsstand. Aus Verhandlungskreisen heißt es, ein Scheitern sei durchaus möglich. dpa

