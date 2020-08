Suche nach Endlager

Peine/Kassel.Bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll stehen erste Vorentscheidungen an. Die mit der Suche beauftragte Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) will nach eigenen Angaben am 28. September einen ersten Zwischenbericht veröffentlichen. Darin schlägt sie vor, welche Gebiete in Deutschland aus ihrer Sicht aufgrund ihrer geologischen Bedingungen aus dem Verfahren ausscheiden und welche zunächst weiter untersucht werden sollten.

„Wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung ihren Arbeitsstand veröffentlicht, wird es erstmals um inhaltliche Fragen gehen und nicht mehr nur um das Suchverfahren selbst“, sagte am Mittwoch die Sprecherin des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Ina Stelljes.

Der Zwischenbericht stelle noch keine verbindliche Festlegung dar, betonte Stelljes. Welche Gebiete konkret untersucht würden, stehe erst mit der späteren Entscheidung des Bundestages fest – nach Abschluss weiterer Untersuchungen. Gleichzeitig lud das Bundesamt, das als zuständige Aufsichtsbehörde auch die Öffentlichkeitsarbeit im Suchverfahren verantwortet, „alle Interessierten“ zur sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete ein. Bei dieser Konferenz soll der Zwischenbericht diskutiert und erörtert werden. Die Auftaktveranstaltung findet am 17. und 18. Oktober in Kassel statt. epd

