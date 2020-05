Suche nach Interimslösung

Odenwald-Tauber.Angesichts der Anlaufschwierigkeiten in den Stuttgarter Netzen haben sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg und der neue Betreiber Go Ahead einvernehmlich verständigt, für die Frankenbahn Stuttgart – Würzburg eine vorübergehende Entlastung durch einen anderen Betreiber zu suchen. Dies teilten das Land und Betreiber Go-Ahead mit. Seit der Betriebsaufnahme im Dezember 2019 war es Go-Ahead nicht gelungen, einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

Verkehrsminister Winfried Hermann hat wegen der Unzufriedenheit vieler Fahrgäste die Initiative ergriffen, um rasch wieder Zuverlässigkeit herzustellen. Ziel sei es, dass die Züge verlässlich und pünktlich fahren.

Stefan Krispin, Geschäftsführer von Go Ahead Deutschland: „Mit der Betriebsaufnahme im Juni und Dezember 2019 übernahmen wir die fünf wohl anspruchsvollsten Regionalbahnstrecken in Baden-Württemberg. Verbunden mit der zeitgleich erfolgten Taktverdichtung ist dies eine Herausforderung, der wir uns stellen. Nicht ohne Grund kündigte das Land im März/April 2020 Planungsaufträge zur Frankenbahn und Filstalbahn an, um die bekannten Schwächen der überlasteten Infrastruktur dieser Strecken zu beheben.“ Krispin führt zur Frankenbahn aus: „ Go-Ahead bildet seit 2,5 Jahren Triebfahrzeugführer aus, aktuell läuft unser 17. Ausbildungskurs. Dennoch ist es uns aufgrund des strukturellen Personalmangels nicht gelungen, für die Einsatzstelle Lauda den notwendigen Bedarf komplett zu decken. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir das Verkehrsministerium aktiv bei der Sondierung einer Lösung.“

Hermann spricht von einem Zeitraum von zwei Jahren für die Interimslösung. Der Betreiber wird im verkürzten Verfahren gesucht. Bereits seit April werden zwei Zugumläufe des RE 8 ersatzweise von DB Regio erbracht. pm

