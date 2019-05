Sulzbach bekommt Supermarkt

Der Weinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) sprach in der öffentlichen Sitzung eine klare Empfehlung an den Gemeinderat aus, einen Bebauungsplan für den Lebensmittelmarkt aufzustellen. Der Sulzbacher Ortschaftsrat hatte dazu bereits zuvor eine Empfehlung abgegeben, wie Ortsvorsteher Frank Eberhardt eingangs der Debatte betonte. Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung vom 22. Mai letztendlich zu entscheiden.

Die Stadt schafft dann die planungsrechtliche Grundlage für die Zulässigkeit eines solchen Lebensmittelmarktes. Geplant ist der sogenannte „Nahversorger“ am Ortseingang von Sulzbach (von Weinheim kommend) westlich der B 3. Die Erschließung kann nicht direkt über die B 3 abgewickelt werden. Der Investor und Bauträger wird deshalb die erforderliche Zufahrt von der B 3 herstellen und anschließend der Stadt unentgeltlich übertragen. Bis Mitte 2020 kann voraussichtlich – bei optimalem Verfahrensverlauf – der Satzungsbeschluss gefasst werden, der Bau kann beginnen.

Backshop im Vorraum

Die Stadt wird neben dem Bebauungsplan auch einen sogenannten Durchführungsvertrag abschließen. Damit verpflichtet sich der Investor zur Realisierung des Vorhabens. Der Discounter soll eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und zusätzlich einen Backshop im Vorraum des Marktes erhalten. Die Vertreter des Ausschusses zeigten sich erfreut über diesen Gewinn an Infrastruktur für den nördlichen Stadtteil. Weitere Beschlüsse des Ausschusses – ebenso einstimmig – betrafen die Arbeitsvergabe für ein Versickerungsbecken am künftigen S-Bahn-Halt in Sulzbach für rund 315 000 Euro und die Arbeitsvergabe der Außenanlage an der Anschluss-Unterbringung am Seeweg in der Ofling für rund 140 000 Euro.

Zu einem Abstimmungsmarathon geriet laut Mitteilung der Verwaltung ein Punkt, mit dem das Amt für Stadtentwicklung eine ganze Kette von Bauvorschriften – darunter 46 Bebauungspläne, gültig im kompletten Stadtgebiet – durch neue Beschlüsse rechtssicher machen konnte. Es ging dabei einerseits um Bebauungspläne, die im Laufe ihrer Wirksamkeit einen einfachen, aber relevanten Mangel aufgewiesen haben, der zwischenzeitlich geheilt wurde, ohne dabei den Bebauungsplan inhaltlich zu verändern. Aber auch um Bebauungspläne, die nach einer Prüfung durch die Verwaltung nicht mehr anzuwenden sind.

Daher war teilweise eine Aufhebung erforderlich. Diese neuen Bestimmungen mussten einzeln im ATU abgestimmt werden. Einzeln deshalb, weil jeweils die Befangenheit eines Gemeinderatsmitgliedes ausgeschlossen werden musste; alle Beschlüsse fielen einstimmig. OB Just schmunzelte: „Gefühlt habe ich jetzt schon halb so viele Beschlüsse herbeigeführt wie in meiner gesamten Amtszeit in Hirschberg.“ WN

