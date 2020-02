Swing, Jazz, Rock ’n’ Roll

Die neu gegründete Formation Dr. Wisebrod’s Swing Boppers tritt am Samstag, 22. Februar, um 20 Uhr im Café „Zum Rosengarten“ in Weinheim auf. Die drei Musiker Wolfgang Mothes (Piano), Bent Pollak (Drums) und Reginald Blummel (Kontrabass) haben es sich zum Ziel gesetzt, eine Gratwanderung zwischen Swing, Rock ’n’ Roll und Jazz in eigenem Stil zu begehen. „Dr. Wisebrod“ (Wolfgang Mothes) will so auch die enge Verwandtschaft dieser Stilrichtungen deutlich werden lassen – daher tauchen Klassiker von Gene Vincent und Eddie Cochran ebenso auf wie Titel von Nat King Cole und Frank Sinatra. Reservierung unter 06201/1 24 29. wn

