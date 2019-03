Sylt soll leichter erreichbar sein

Ein Zug fährt über den Damm zwischen Sylt und Niebüll. © dpa

Husum.Die Bahnstrecke Hamburg-Westerland wird saniert und modernisiert. 160 Millionen Euro will die Deutsche Bahn dafür in den kommenden vier Jahren investieren, sagte Michael Körber von der Tochtergesellschaft DB Netz gestern in Husum. Hintergrund sind Zugausfälle und Verspätungen auf der Strecke, die seit langem die Reisenden verärgern.

Nun sollen vom 30. März an rund 200 Kilometer Gleise, mehr als 33 Weichen und drei Brücken erneuert werden. Außerdem sollen acht Bahnübergänge sowie die Signaltechnik modernisiert werden.

„Für Urlauber und Sylt-Pendler sollen die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen“, sagte Christopher Ströh von der DB Regio. Daher seien die Maßnahmen mit der Pendler-Initiative Sylt abgesprochen und Schulferien von sechs Bundesländern berücksichtigt worden. dpa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019