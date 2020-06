Speyer. Basilikaorganist Axel Flierl entführt am Samstag, 27. Juni, seine Zuhörerschaft in „Symphonische Landschaften“. Der Orgelabend, der um 19.30 Uhr im Dom beginnt, umfasst zwei große symphonische Werke: die fünfsätzige 3. Symphonie in fis-Moll von Lo.

Anmeldungen nimmt das Büro der Dommusik telefonisch unter der Rufnummer 06232/100 93 10 oder per E-Mail (dommusik@bistum-speyer.de) entgegen. Da die Anzahl der Besucherplätze begrenzt ist, empfiehlt sich der Kartenerwerb im Vorverkauf über www.reservix.de oder bei den Vorverkaufsstellen von Reservix.

Besucher, die im Vorfeld Karten erstehen, erhalten eine Platzgarantie. Eine begrenzte Anzahl an Restkarten wird voraussichtlich an der Abendkasse erhältlich sein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.06.2020