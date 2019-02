Szenen einer Ehe

„Man hat sich, doch man stört sich nicht, besitzt sich, doch gehört sich nicht. Damit man das verstehe, bezeichnet man’s als Ehe.“ Ganz so pessimistisch wie Georg Kreisler muss man eine Ehe, auch nach 40 Jahren, noch nicht sehen. Eine Ehe muss nicht, sobald sie geschlossen wird, zwangsläufig das Ende der Liebe sein. Jedenfalls wenn es nach der Autorin Elke Heidenreich geht. Sie hat den Roman „Alte Liebe“ geschrieben, aus dem die hochkarätigen Schauspieler Mariele Millowitsch (kleines Bild) und Walter Sittler am Samstag, 4. Mai, in der Weinheimer Stadthalle lesen.

Mit viel Selbstironie zeichnen die beiden die Szenen der Ehe von Lore und Harry nach. Die Ehe der Bibliothekarin und des Architekten hat Stürme überdauert. Lore und Harry haben eine Tochter gezeugt, die ihnen inzwischen den dritten Schwiegersohn zu „schenken“ bereit ist und sie wissen – obwohl sie der aufgeklärten Ehegeneration angehören – nicht, wie sie damit umgehen sollen.

Karten im Vorverkauf

Sie wollen „die Balance zwischen Leben und Tod“ zwar gemeinsam hinkriegen, aber auch jeder für sich einen individuellen Weg beschreiten. Wie die beiden trotzdem den Spagat schaffen zwischen der Liebe der frühen Tage und dem Neu-Erkennen der späten Jahre, zeigt ein Abend mit zwei Schauspielern, die sich vor Jahrzehnten schon im Fernsehen gesucht und gefunden haben, die beide gleich ticken. Auf der Bühne spielen sie eine Art geniales Pingpong.

Mariele Millowitsch und Walter Sittler, Lesung „Alte Liebe“, Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, Stadthalle, Weinheim. Tickets gibt es im Morgen Forum in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefon 06203/95 50 10 sowie über www.adticket.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019