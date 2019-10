Szenetreff mit Bergblick

Tolle Kunst ist auch ein Hingucker in dem Hotel. © Art Boutique Hotel Monopol

Sankt Moritz.Das Art Boutique Hotel Monopol in der Fußgängerzone des Schweizer Nobelortes St. Moritz gilt schon lange als absoluter In-Treff in der mondänen Wintersportmetropole. Umgeben von den vielen Bar-Klassikern, Lounge-Bars und Clubs des Dorfes, umringt von den angesagtesten Designerläden und nur wenige Gehminuten von der Chantarella-Talstation entfernt, könnte das Lifestyle-Hotel nicht zentraler liegen.

In diese Wintersaison startet das Art Boutique Hotel Monopol mit einem neuen Szenetreff, den die Region in dieser Form noch nicht gesehen hat: Die erste und einzige Rooftop-Bar von St. Moritz wird in dem Hotel eröffnet.

„The St. Moritz Sky Bar“ – so wird das neue Highlight des Art Boutique Hotel Monopol heißen, das derzeit gebaut wird. Wenn die Wintergäste zum Genussleben einchecken, ist das Rooftop des Monopols zum stylischen Treff für ein internationales Publikum und Einheimische gleichermaßen geworden. Mit einer aussichtsreichen In-Bar unterstreicht das Hotel seinen Weg als extravagant-kosmopolitisches Hotel maßgeblich. In bester Gesellschaft avantgardistischer Pop- und Modern-Art-Werke werden sich Hotelgäste und externe Feinschmecker zum Verweilen bei köstlichen Drinks und Snacks treffen – die Berge vor Augen. Mit einem neuen Seminarraum für bis zu 30 Personen und einer neuen Lobby erweitert das Hotel Monopol sein Angebot zusätzlich. mk

