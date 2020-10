Tagfahrlicht reicht oft nicht aus

Stuttgart.Wer tagsüber bei herbstlichem Schmuddelwetter mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich nicht auf das automatische Abblendlicht moderner Modelle verlassen. Bei Nebel, Regen oder Schnee sind viele Autofahrer nur mit dem Tagfahrlicht unterwegs und schlecht erkennbar, warnen Unfallforscher der Expertenorganisation Dekra. Der Grund: Die Automatik kann nur zwischen dunkel und hell unterscheiden. Sie erkennt aber nicht, wenn am Tag schlechte Sicht herrscht.

In solchen Fällen gelte jedoch auch am Tag die Pflicht, mit Abblendlicht zu fahren, erklären die Dekra-Experten. Dann dürfen auch die Nebelscheinwerfer eingeschaltet werden. Die Nebelschlussleuchten hingegen dürfen nur benutzt werden, wenn die Sichtweite durch Nebel bei unter 50 Metern liegt. Liegt die Sicht bei unter 50 Metern – also in der Regel dem Abstand der Leitpfosten – dürfen höchstens 50 km/h gefahren werden. tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020